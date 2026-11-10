Uma suposta previsão de apagão mundial de 90 dias a partir de 17 de novembro de 2026 tomou conta das redes sociais e levantou dúvidas sobre uma possível interrupção global no fornecimento de energia. Apesar da repercussão, não existe qualquer comunicado oficial, plano de contingência ou evidência técnica que confirme o cenário, conforme artigo publicado na Revista de Antropologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A data de 17 de novembro ganhou força depois que usuários resgataram um episódio de Os Simpsons, da 35ª temporada, exibido em novembro de 2023. No capítulo It's a Blunderful Life, a personagem Lisa relembra um apagão em Springfield que teria ocorrido justamente em um dia 17 de novembro.

A teoria também passou a ser associada a um teste de emergência no sistema de comunicação dos Estados Unidos, anunciado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) para novembro. A coincidência alimentou especulações nas redes sociais, mas não representa um alerta de apagão.

De onde vieram os 90 dias?

A duração de três meses tem origem em uma iniciativa militar americana. Em 30 de setembro de 2026, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos oficializou a chamada Diretriz Fortress, que prevê tornar cerca de 500 bases militares autossuficientes por até 90 dias em situações de ataques cibernéticos ou interrupções no fornecimento externo de energia.

O projeto, porém, é voltado exclusivamente à segurança energética das instalações militares e não tem relação com um desligamento da rede elétrica para a população civil.

Outro ponto importante é que a infraestrutura de energia não funciona como uma única rede mundial. Cada país possui seus próprios sistemas de geração e transmissão, o que torna falsa a ideia de um apagão global simultâneo e coordenado nos moldes divulgados.

Assim, a história que circula nas redes sociais reúne referências de um desenho animado, um teste de comunicação e um plano de segurança militar, mas nenhum desses elementos comprova que o mundo ficará 90 dias sem energia a partir de 17 de novembro.