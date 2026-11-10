Campeonato terá dez clubes, mantém formato dos últimos anos e define os primeiros confrontos para os dias 16 e 17

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027 começa nos dias 16 e 17 de janeiro, com dez clubes na disputa e o mesmo formato das últimas temporadas. A definição ocorreu nesta segunda-feira (9), durante Conselho Técnico realizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande.

A primeira rodada terá como destaque o clássico entre Comercial e Operário, marcado para domingo (17), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, na Capital. A rodada de abertura também terá partidas em Três Lagoas, Aquidauana, Naviraí e Ivinhema.

No sábado (16), às 15h, o Misto recebe o Bataguassu no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas. Às 16h, o Aquidauana enfrenta o Dourados Atlético Clube (DAC), no Estádio Noroeste. No domingo, além do clássico campo-grandense, Naviraiense e Corumbaense jogam às 17h, no Virotão, enquanto Ivinhema e Pantanal se enfrentam no Estádio Saraivão, no mesmo horário.

Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único, com nove rodadas. Os dois últimos colocados serão rebaixados, enquanto os dois primeiros avançam diretamente à semifinal. As equipes entre terceiro e sexto lugar disputam uma etapa eliminatória para definir os outros semifinalistas.

As semifinais estão previstas para 7 e 10 de março, e as finais para 14 e 21 de março. Os finalistas garantem vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro, enquanto o campeão também disputa a Copa Centro-Oeste, dentro da Copa Verde. A tabela definitiva deve ser divulgada até o início de dezembro.