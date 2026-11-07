Mato Grosso do Sul tem três representantes na lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro, divulgada em outubro pela revista Forbes Brasil. Entre elas está a engenheira agrônoma Stéphanie Ferreira Gobato, integrante da diretoria da Famasul e natural de Três Lagoas. Também aparecem na seleção a chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Mariana de Aragão Pereira, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que já havia sido reconhecida na primeira edição, em 2021.

Liderança feminina no campo

Integrante da quarta geração de uma família de pecuaristas, Stéphanie é formada pela Esalq/USP e passou pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Sua atuação é voltada ao manejo e à recuperação de pastagens degradadas, com foco em uma pecuária mais tecnológica e sustentável.

Atualmente, é 3ª tesoureira da Famasul, delegada efetiva do Sindicato Rural de Três Lagoas e, desde 2023, preside a Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA. Na função, trabalha pelo fortalecimento da participação feminina no setor e pela formação de novas lideranças. Entre as iniciativas está a Jornada de Liderança Feminina no Agro, lançada em 2026, com capacitações em gestão, comunicação e representação institucional.

Pioneirismo na pesquisa agropecuária

A zootecnista Mariana de Aragão Pereira também representa o estado na seleção. Em 2026, tornou-se a primeira mulher a assumir a chefia-geral da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, nos mais de 50 anos de história da unidade.

Pesquisadora da Embrapa desde 2001, Mariana é formada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com mestrado em Economia Aplicada e doutorado em Gestão Agrícola pela Lincoln University, na Nova Zelândia. Sua trajetória é marcada pelo desenvolvimento de soluções para a gestão econômica da pecuária.

Entre suas contribuições estão ferramentas como Controlpec, Gerenpec e CustoBov, que auxiliam produtores na análise de custos e na tomada de decisões. Ela também coordenou nacionalmente o programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA).

Atuação política e reconhecimento nacional

A terceira representante sul-mato-grossense é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa. No Senado desde 2023, ela foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2019 e 2022 e também exerceu mandato como deputada federal por Mato Grosso do Sul.

Sua trajetória política tem forte ligação com pautas do agronegócio, comércio internacional, segurança alimentar e políticas públicas para o setor. Tereza Cristina também integrou a primeira edição da lista da Forbes, em 2021, e volta a figurar entre as homenageadas.

Sobre a lista

Em sua segunda edição, a seleção As 100 Mulheres Poderosas do Agro, da Forbes Brasil, reúne produtoras rurais, pesquisadoras, empresárias, executivas, representantes de entidades e lideranças políticas de diversas regiões do país.

O levantamento destaca mulheres que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e ampliam sua presença nos espaços de produção, ciência, gestão e tomada de decisões.

Com informações CNA, Famasul e Forbes