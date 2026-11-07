AGRONEGÓCIO
Diretora da Famasul está entre as 100 mulheres mais poderosas do agro, segundo a Forbes
Presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA, Stéphanie integra a lista ao lado da chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, e da senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina
Mato Grosso do Sul tem três representantes na lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro, divulgada em outubro pela revista Forbes Brasil. Entre elas está a engenheira agrônoma Stéphanie Ferreira Gobato, integrante da diretoria da Famasul e natural de Três Lagoas. Também aparecem na seleção a chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Mariana de Aragão Pereira, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que já havia sido reconhecida na primeira edição, em 2021.
Liderança feminina no campo
Integrante da quarta geração de uma família de pecuaristas, Stéphanie é formada pela Esalq/USP e passou pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Sua atuação é voltada ao manejo e à recuperação de pastagens degradadas, com foco em uma pecuária mais tecnológica e sustentável.
Atualmente, é 3ª tesoureira da Famasul, delegada efetiva do Sindicato Rural de Três Lagoas e, desde 2023, preside a Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA. Na função, trabalha pelo fortalecimento da participação feminina no setor e pela formação de novas lideranças. Entre as iniciativas está a Jornada de Liderança Feminina no Agro, lançada em 2026, com capacitações em gestão, comunicação e representação institucional.
Pioneirismo na pesquisa agropecuária
A zootecnista Mariana de Aragão Pereira também representa o estado na seleção. Em 2026, tornou-se a primeira mulher a assumir a chefia-geral da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, nos mais de 50 anos de história da unidade.
Pesquisadora da Embrapa desde 2001, Mariana é formada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com mestrado em Economia Aplicada e doutorado em Gestão Agrícola pela Lincoln University, na Nova Zelândia. Sua trajetória é marcada pelo desenvolvimento de soluções para a gestão econômica da pecuária.
Entre suas contribuições estão ferramentas como Controlpec, Gerenpec e CustoBov, que auxiliam produtores na análise de custos e na tomada de decisões. Ela também coordenou nacionalmente o programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA).
Atuação política e reconhecimento nacional
A terceira representante sul-mato-grossense é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa. No Senado desde 2023, ela foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2019 e 2022 e também exerceu mandato como deputada federal por Mato Grosso do Sul.
Sua trajetória política tem forte ligação com pautas do agronegócio, comércio internacional, segurança alimentar e políticas públicas para o setor. Tereza Cristina também integrou a primeira edição da lista da Forbes, em 2021, e volta a figurar entre as homenageadas.
Sobre a lista
Em sua segunda edição, a seleção As 100 Mulheres Poderosas do Agro, da Forbes Brasil, reúne produtoras rurais, pesquisadoras, empresárias, executivas, representantes de entidades e lideranças políticas de diversas regiões do país.
O levantamento destaca mulheres que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e ampliam sua presença nos espaços de produção, ciência, gestão e tomada de decisões.
Com informações CNA, Famasul e Forbes