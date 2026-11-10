A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) alerta que pessoas estão usando o nome dos serviços para tentar obter informações pessoais e reforça que não envia representantes às residências para fotografar usuários, atualizar cadastros ou recolher documentos.

A pasta orienta que ninguém forneça imagens de documentos, dados pessoais ou permita a entrada de supostos funcionários em casa para esse tipo de procedimento.

A única visita prevista pelo programa Remédio em Casa é para a entrega de medicamentos. Nesse caso, os profissionais utilizam uniformes e veículos identificados. O documento de identificação pode ser solicitado apenas para confirmar quem está recebendo o medicamento e registrar a entrega.

Quem desconfiar de alguma abordagem pode procurar a Casa da Saúde pelo WhatsApp (67) 98163-0161. O atendimento é feito exclusivamente por mensagens de texto.