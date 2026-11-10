As exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 512,8 mil toneladas em outubro, o maior volume mensal registrado em 2026. O resultado representa crescimento de 2,3% em relação às 501,4 mil toneladas embarcadas no mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9) pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

A receita com as vendas ao mercado internacional também apresentou crescimento. Foram US$ 994,1 milhões em outubro, alta de 14,9% na comparação com os US$ 865,4 milhões registrados no mesmo período de 2025.

O desempenho foi alcançado mesmo diante das restrições comerciais impostas após a confirmação de focos da doença de Newcastle em Santa Catarina. O primeiro caso foi identificado em 18 de outubro, em uma granja comercial de perus no município de Nova Itaberaba.

Em 19 dias, o Brasil conseguiu reverter todos os embargos que atingiam o território nacional. No entanto, 11 países ainda mantêm restrições específicas aos produtos provenientes de Santa Catarina. A área sob controle sanitário abrange Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.

Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, os acordos de regionalização sanitária foram fundamentais para evitar impactos mais amplos sobre as exportações brasileiras.

Segundo ele, os protocolos negociados pelo país permitiram limitar as restrições às áreas afetadas e preservar a maior parte dos embarques internacionais.

A China, por exemplo, suspendeu as compras de carne de frango apenas de Santa Catarina, mantendo as importações dos demais estados. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Japão e África do Sul também restringiram as aquisições somente à área sob controle sanitário no oeste catarinense.

Exportações acumuladas crescem 12,7%

No acumulado de janeiro a outubro, o Brasil exportou 4,9 milhões de toneladas de carne de frango, crescimento de 12,7% em relação às 4,4 milhões de toneladas embarcadas nos dez primeiros meses de 2025.

A receita chegou a US$ 9,7 bilhões, avanço de 20,4% na comparação com os US$ 8 bilhões registrados no mesmo intervalo do ano passado.

De acordo com Santin, o resultado também reflete a diversificação dos mercados compradores e a possibilidade de redirecionamento dos embarques enquanto continuam as negociações para normalizar o comércio com os países que ainda mantêm restrições.

Emirados Árabes lideram compras em outubro

Os Emirados Árabes Unidos foram o principal destino da carne de frango brasileira em outubro, com 53,2 mil toneladas importadas. O volume representa aumento de 29,8% em relação ao mesmo mês de 2025.

A Arábia Saudita ficou na segunda posição, com 47,9 mil toneladas, crescimento de 30,6%. Na sequência aparecem China, com 46,8 mil toneladas; Japão, com 38,7 mil toneladas, alta de 30,4%; e África do Sul, com 30,1 mil toneladas, queda de 44,1%.

O desempenho das vendas para a China chama atenção na comparação anual. Em outubro de 2025, o país havia importado apenas 28 toneladas de carne de frango brasileira, em meio à suspensão temporária das compras após a identificação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em uma unidade de produção comercial no Brasil. A situação já foi superada.

No acumulado dos dez primeiros meses de 2026, a China liderou as importações, com 467,7 mil toneladas, aumento de 104,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os Emirados Árabes Unidos aparecem em seguida, com 396,8 mil toneladas, seguidos pelo Japão, com 394,6 mil toneladas; Arábia Saudita, com 374,9 mil toneladas; e União Europeia, com 314,9 mil toneladas.

Paraná lidera exportações entre os estados

Entre os estados brasileiros, o Paraná foi o maior exportador de carne de frango em outubro, com 205,7 mil toneladas embarcadas. O volume representa crescimento de 0,3% em relação ao mesmo mês de 2025.

Santa Catarina ocupou a segunda posição, com 113,4 mil toneladas. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro lugar, com 66,1 mil toneladas, seguido por São Paulo, com 31 mil toneladas, e Goiás, com 24,4 mil toneladas.