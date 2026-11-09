O Pix registrou um novo recorde de movimentações na última sexta-feira (6). Pela primeira vez desde a criação do sistema, em novembro de 2020, foram realizadas 319,7 milhões de transações em um único dia, segundo dados divulgados pelo BC (Banco Central).

Além do número recorde de operações, o volume financeiro movimentado chegou a R$ 180,5 bilhões em 24 horas. Esse foi o segundo maior valor já registrado pelo sistema em um único dia.

Em comunicado, o Banco Central destacou a importância da ferramenta para a economia brasileira. “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou a instituição.

Até então, o maior número de operações havia sido registrado em 4 de setembro, quando foram contabilizadas 318,1 milhões de transações. Na ocasião, o volume financeiro movimentado foi ainda maior, alcançando R$ 186,89 bilhões.

As estatísticas mensais mais recentes do Banco Central mostram que o Pix encerrou outubro com 187,8 milhões de usuários cadastrados.

Desse total, 168,8 milhões eram pessoas físicas e outros 19 milhões correspondiam a pessoas jurídicas, o que demonstra a presença do sistema tanto nas transações cotidianas da população quanto nas operações comerciais.

Os números também mostram a dimensão financeira alcançada pela ferramenta. Em setembro, período dos dados consolidados mais recentes sobre o volume acumulado, as transações realizadas por meio do Pix movimentaram R$ 3,81 trilhões.

Criado para permitir transferências e pagamentos instantâneos, o sistema funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados, e se tornou uma das principais formas de movimentação de dinheiro no país.