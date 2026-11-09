O Brasil conseguiu reverter, em apenas 19 dias, todas as restrições comerciais de abrangência nacional impostas após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em Santa Catarina. Com a decisão do Uruguai, anunciada na sexta-feira (6), nenhum país mantém, neste momento, suspensão das importações de produtos avícolas provenientes de todo o território brasileiro.

Apesar da retomada das exportações em âmbito nacional, Santa Catarina ainda enfrenta restrições comerciais. Ao todo, 11 países mantêm limitações à compra de produtos avícolas originários do estado, onde foi registrado o foco da doença.

Com o reconhecimento da regionalização sanitária, as restrições deixam de atingir a produção brasileira como um todo e ficam concentradas nas áreas afetadas. A estimativa é de que o impacto comercial seja de aproximadamente 15 mil toneladas por mês, o equivalente a 3% da média mensal exportada pelo Brasil, que gira em torno de 500 mil toneladas.

A decisão uruguaia encerrou a reversão das medidas que atingiam todo o país. O resultado também representa uma redução no tempo necessário para recuperar o acesso ao mercado internacional. Em 2024, quando um foco da doença foi identificado no Rio Grande do Sul, o Brasil levou 74 dias para reverter as restrições nacionais.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a diferença entre os dois episódios. “Em 2024, foram 74 dias. Agora, apenas 19. É uma diferença enorme e um resultado que merece ser comemorado”, afirmou.

China reviu restrições em menos de 24 horas

O novo foco da doença de Newcastle foi confirmado em 18 de outubro de 2026, em uma granja comercial de perus localizada em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil, a China reviu a decisão de impor restrições às importações em menos de 24 horas, segundo o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

O governo brasileiro atribui a rapidez das negociações ao fortalecimento da defesa agropecuária e à confiança construída com os mercados internacionais. A atuação envolveu equipes da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, da Secretaria de Defesa Agropecuária, ambas vinculadas ao Mapa, e do Ministério das Relações Exteriores.

Enquanto os órgãos técnicos trabalhavam na investigação epidemiológica, na contenção dos focos e no monitoramento sanitário, as equipes responsáveis pelas relações internacionais negociavam com autoridades estrangeiras para reduzir os impactos sobre as exportações.

Em cumprimento aos compromissos internacionais de saúde animal, o Ministério da Agricultura mantém a proibição de exportar produtos provenientes da área de restrição sanitária, que abrange os municípios catarinenses de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.

O governo brasileiro continua negociando com os parceiros comerciais para ampliar o reconhecimento da regionalização sanitária e restringir as limitações às áreas efetivamente afetadas.

A prioridade é avançar nas tratativas com os 11 países que ainda impõem barreiras aos produtos avícolas de Santa Catarina. A intenção é consolidar o reconhecimento internacional da regionalização, conforme os princípios estabelecidos pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).

O Ministério da Agricultura também reforça que o consumo de carne de aves e ovos submetidos à inspeção oficial permanece seguro para a população, sem contraindicações relacionadas ao episódio.