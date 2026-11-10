Três Lagoas receberá, entre os dias 9 e 12 de junho de 2027, um museu itinerante gratuito sobre a história do futebol feminino. As informações são da Tour Petrobras Elas no Jogo, iniciativa que percorrerá 20 localidades entre novembro de 2026 e julho de 2027 com uma carreta-museu. O lançamento está previsto para 19 de novembro, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro.

A iniciativa reunirá acervos de atletas, experiências imersivas, realidade virtual e atividades educativas. A programação também incluirá as oito cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

O objetivo é aproximar diferentes gerações da trajetória da modalidade, em um momento de mobilização para a realização do Mundial no Brasil. A realização é da HIPGLOBAL, com patrocínio da Petrobras e apoio da Embratur.

INTERATIVIDADE

A carreta-museu será organizada em quatro salas temáticas, que reunirão história e interatividade. Entre as experiências previstas estão um jogo de disputa contra uma goleira virtual e uma atividade que permitirá criar uma figurinha personalizada de um álbum digital.

Já a versão virtual da carreta será desenvolvida para computadores e celulares, com conteúdo em português e inglês. O formato permitirá visitar a exposição mesmo fora do roteiro presencial, ampliando o acesso de públicos de outros países.

As informações sobre a programação poderão ser consultadas no site oficial.

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