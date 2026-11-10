Crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Ribas do Rio Pardo terão acesso a atividades de futebol de mesa a partir de 2027. O projeto “Formando as Novas Gerações do Futebol de Mesa”, lançado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) e pela Suzano, prevê oficinas esportivas e ações voltadas à inclusão social e à educação por meio do esporte.

A iniciativa será apresentada oficialmente no dia 26 de novembro, às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O evento ocorrerá no primeiro piso, em frente à Academia Positivamente, e reunirá representantes das instituições parceiras e convidados.

Além das oficinas para os estudantes, o projeto prevê capacitação de educadores e eventos de integração. A proposta é trabalhar habilidades e valores como concentração, disciplina, convivência e trabalho em equipe.

Durante o lançamento, serão detalhados os objetivos, a metodologia e os impactos esperados para a comunidade escolar de Ribas do Rio Pardo. Também serão apresentadas perspectivas de expansão da modalidade em ambientes educacionais.

Aprovado pelo Ministério do Esporte, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto conta com patrocínio da Suzano.