Fechamento do estacionamento do Bioparque pela PM acaba com rachas e rolezinhos

O último final de semana foi de sossego no estacionamento do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, após a presença mais constante da Polícia Militar no local. A atuação contou com equipes da área, do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) e de forças como o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran).

O estacionamento segue fechado aos finais de semana e não permite a entrada de veículos que costumavam utilizar o espaço para rachas, manobras radicais e som automotivo. A medida ocorre em uma ação da Polícia para conter perturbações do sossego e outros crimes.

Imagens de drones registradas no espaço mostram o estacionamento vazio, em contraste com o cenário anterior, quando o local recebia uma multidão. O registro também mostra a presença forte da Polícia Militar e até mesmo blitz de trânsito.

Em grupos, informações que circulam apontam que os frequentadores devem buscar outros espaços para os chamados “rolezinhos”. Um dos locais citados como exemplo é a Orla Morena, na região do bairro Cabreúva.

Segundo a Polícia Militar, neste final de semana, houve operação nos altos da Avenida Afonso Pena, com fiscalização de trânsito realizada pelo BPTran e levantamento de inteligência.

A operação também monitorou outro estacionamento, localizado na Rua Antônio Maria Coelho. Contudo, não foram registradas aglomerações ou som alto nos locais determinados. O policiamento ostensivo foi realizado pela Força Tática do 9º BPM.

O resultado, segundo a PM, foi positivo.

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