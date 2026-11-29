Mulher, até o momento não identificada, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito no cruzamento da rua Panambi Vera com a Avenida Gunter Hans, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande, na noite deste sábado, dia 28.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo, um Fiat Uno, teria furado o sinalização semafórica e atingido a motocicleta, que tinha a mulher e o filho dela.

Detalhes, ainda prévio, indicam que o veículo de passeio seguia pela Avenida Gunter Hans.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram pelo local, mas nada pode ser feito. Até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde do filho da vítima.

O caso será devidamente investigado pela Polícia Civil.