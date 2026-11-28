A Fundação Fernando Henrique Cardoso reagiu às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, durante um evento no Rio de Janeiro nessa sexta-feira (27), chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de “morto-vivo” ao comentar o avanço do Alzheimer, doença diagnosticada em fase avançada.

“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, disse a Fundação.

Com a repercussão negativa da fala, Lula pediu desculpas. “Foi uma falha minha e eu quero pedir desculpas, Paulo Henrique, a você e à sua família, todos os familiares, e ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, afirmou o petista.

Em seguida, Lula voltou a mencionar Fernando Henrique Cardoso: “E citei o Fernando Henrique Cardoso que está, me parece, com demência generalizada. Eu disse ‘um morto-vivo’. Foi uma falha minha e eu quero pedir desculpas, Paulo Henrique, a você e à sua família, todos os familiares, e ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, concluiu.

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