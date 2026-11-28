A vereadora Ingrid Sateré Mawé (PSOL), que exerce mandato na Câmara Municipal de Florianópolis (SC), denunciou ao Ministério Público uma agressão praticada por policiais contra um homem na capital catarinense.

A violência ocorreu na madrugada de quinta-feira (26), por volta de 1h. Nas imagens que integram a denúncia, os agentes aparecem atrás do homem segurando cassetetes. Em seguida, a vítima se senta no chão e, mesmo com as mãos levantadas, continua sendo agredida com golpes enquanto grita.

Após as agressões, os policiais xingam o homem e o deixam ir embora. O caso ocorreu na esquina da Rua Araci Vaz Callado, uma das principais vias do bairro, com a Avenida Santos Saraiva.

Segundo o G1, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que a 42ª Promotoria de Justiça instaurou, nesta sexta-feira (27), uma notícia de fato. O órgão solicitou que a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) abra um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o caso.

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