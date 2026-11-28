A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) localizou uma tornozeleira eletrônica rompida e abandonada em um terreno baldio, na região da Vila Moreninha, em Maracaju.

O equipamento estava instalado em uma mulher de 23 anos, que foi identificada pelos policiais. A ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira (27), por volta das 20h50, por uma equipe de Rádio Patrulha do 15º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a PM, a ação começou após uma denúncia anônima informar sobre a existência de um equipamento de monitoramento eletrônico descartado no local. Os policiais foram até a Rua Zeferino Corrêa da Silva e, após buscas, encontraram a tornozeleira com a correia de fixação cortada.

A partir de levantamentos, a equipe identificou a mulher vinculada ao dispositivo. Conforme a Polícia Militar, ela tem 23 anos, possui três passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas em Maracaju e atualmente está na condição de foragida da Justiça. A PM realiza diligências para localizá-la e efetuar a captura.

A tornozeleira recuperada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, para as providências legais e comunicação aos órgãos competentes.

O rompimento intencional da tornozeleira eletrônica pode acarretar a revogação de benefícios judiciais, regressão do regime prisional ou decretação da prisão, conforme decisão da autoridade judicial competente.

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