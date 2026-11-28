Uma criança de 1 ano e 7 meses foi resgatada após cair em um buraco de uma obra de construção civil, na tarde deste sábado (28), no bairro Planalto, em Aral Moreira. A vítima sofreu apenas escoriações pelo corpo e permaneceu em observação médica.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h para atender à ocorrência na Rua José Limeira Sobrinho. Ao chegar ao local, os policiais solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros e, sob orientação da corporação, providenciaram um cilindro de oxigênio junto ao Hospital Municipal para auxiliar no atendimento à criança, que ainda estava dentro do buraco.

A Central do Corpo de Bombeiros também orientou a utilização de uma retroescavadeira para auxiliar no resgate. O maquinário foi disponibilizado pela Prefeitura de Aral Moreira.

Com a chegada dos bombeiros, os trabalhos de salvamento tiveram continuidade com o auxílio de uma escavação lateral, realizada para permitir a retirada da vítima.

Após o resgate, a criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Santa Luzia, onde recebeu atendimento médico.