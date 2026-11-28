O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições para dois cursos gratuitos e presenciais de especialização, com oferta de 170 vagas distribuídas entre Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela Central de Seleção do IFMS.

A especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferece 140 vagas e é destinada a profissionais com graduação em qualquer área. O curso tem carga horária de 420 horas e duração de 12 a 18 meses. A seleção será realizada por sorteio eletrônico até 2 de dezembro.

Já a especialização em Ensino de Ciências e Matemática oferece 30 vagas em Campo Grande, prioritariamente para graduados em Química, Física, Biologia, Matemática e Pedagogia.

Com carga horária de 400 horas e duração de 18 a 24 meses, o curso terá seleção por análise documental e sorteio eletrônico, respeitando a ordem de prioridade dos candidatos.

Nos dois processos seletivos, 20% das vagas são reservadas a pretos, pardos e indígenas e 5% a pessoas com deficiência. Os editais e demais orientações estão disponíveis na Central de Seleção.