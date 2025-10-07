Menu
Polícia

AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao UPA Universitário

07 outubro 2025 - 20h51Vinícius Santos e Brenda Assis
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius SantosMovimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos   (Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos)

Um homem foi atingido por tiros na noite desta terça-feira (7), em um endereço do bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida por familiares e levada para a UPA Universitário.

Conforme informações preliminares, o homem foi alvo de uma possível execução. Os autores chegaram em um veículo e dispararam diversas vezes contra ele, que estava em frente à residência. 

A vizinhaça relatou que o som dos disparos foi intenso, e há indícios de que uma arma automática tenha sido usada. No local, a Polícia Militar encontrou vários estojos de munição calibre 9mm espalhados pela rua. 

O local está isolado para o trabalho da Polícia Científica, enquanto a Polícia Civil e o delegado de plantão foram acionados para iniciar as investigações. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

(*) Mais informações a qualquer momento. A reportagem segue apurando os detalhes do caso.

