Polícia

AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia

Ele teria contratado a vítima para uma noite, mas diz ter sentido falta do dinheiro e assassinou a mulher

28 outubro 2025 - 22h07Luiz Vinicius     atualizado em 28/10/2025 às 23h45
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucessoSamu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Mulher, ainda não identificada, mas que seria garota de programa, foi assassinada na noite desta terça-feira, dia 28 de outubro, por um homem, identificado como Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a vítima foi contratada pelo homem para um programa durante a noite desta terça-feira.

Porém, segundo detalhes, o homem teria sentido falta de parte do dinheiro que estava com ele, que não seria realizado para o pagamento, pois eles já tinham acordado um valor pelo programa.

Devido a essa desconfiança, houve uma briga entre eles e o homem acabou desferindo ao menos três golpes de faca contra a garota de programa, que correu para pedir ajuda em uma casa na rua Valpes esquina com rua Maicuru.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para tentar socorrer a vítima, mas ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e mesmo os socorristas realizando as manobras de reanimação, ela não resistiu.

A Polícia Militar também esteve pelo local e conseguiu deter Gilson em flagrante, que já tem passagens por violência doméstica.

O caso caracteriza-se como um feminicídio, em razão da vítima ser mulher. A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) deve estar presente no local, acompanhada da Polícia Científica.

