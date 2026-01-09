AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque

No começo da noite desta sexta-feira, dia 9, o Batalhão de Choque informou que prendeu o motociclista suspeito de cometer diversos assédios em Campo Grande.

Um desses assédios e abuso, inclusive, foi cometido contra uma criança, na rua Santo Ângelo, no Coronel Antonino, na manhã desta sexta. O crime foi registrado por câmeras de seguranças.

Câmera de segurança flagrou o momento em que o indivíduo para próximo ao meio-fio enquanto a menina andava de bicicleta e posteriormente, sobe na calçada, aproveitando que a vítima tentava entrar na casa. Relatos apontam que ele levantou a saia da menina e passar a mão na menina.

A reportagem do JD1 Notícias também recebeu informações que o suspeito estaria sendo visto em outros bairros, como Jardim Seminário.

O Batalhão de Choque informou também que ele era suspeito de cometer "vários assédios", ou seja, o motociclista já teria praticado demais atos antes de atacar a criança.

Detalhes serão apresentados ao longo deste sábado, dia 10, em entrevista coletiva marcada pelo Batalhão de Choque.

