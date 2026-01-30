AGORA: Suspeito confronta PM e morre na zona norte de Campo Grande

Luiz Vinicius, Vinicius Santos e Brenda Assis atualizado em 30/01/2026 às 16h30

Natã Pereira Maidana, de 27 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, dia 30, na rua Manoel Moreira, entre a região do Coronel Antonino e Morada do Sossego, em Campo Grande.

Ele era suspeito de praticar uma série de furtos e acabou morrendo após ser socorrido pela equipe da polícia até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Coronel Antonino).

Segundo apurado pela reportagem, uma mulher foi presa durante a ação, que, conforme detalhes, teria começado na região central - do 1º Batalhão da Polícia Militar e seguiu até a área do 11º Companhia Independente da Polícia Militar, que prestou apoio.

A informação de como aconteceu a abordagem que resultou no confronto ainda não foi detalhada pelos militares, mas o JD1 acompanha o desdobramento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

