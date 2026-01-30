Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Suspeito confronta PM e morre na zona norte de Campo Grande

Segundo apurado pela reportagem, uma mulher foi presa durante a ação

30 janeiro 2026 - 16h30Luiz Vinicius, Vinicius Santos e Brenda Assis    atualizado em 30/01/2026 às 16h30
Local onde aconteceu o confrontoLocal onde aconteceu o confronto   (Vinicius Santos)

Natã Pereira Maidana, de 27 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, dia 30, na rua Manoel Moreira, entre a região do Coronel Antonino e Morada do Sossego, em Campo Grande.

Ele era suspeito de praticar uma série de furtos e acabou morrendo após ser socorrido pela equipe da polícia até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Coronel Antonino).

Segundo apurado pela reportagem, uma mulher foi presa durante a ação, que, conforme detalhes, teria começado na região central - do 1º Batalhão da Polícia Militar e seguiu até a área do 11º Companhia Independente da Polícia Militar, que prestou apoio.

A informação de como aconteceu a abordagem que resultou no confronto ainda não foi detalhada pelos militares, mas o JD1 acompanha o desdobramento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Pai é preso em flagrante por maus-tratos contra filhos em Campo Grande
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias
Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS
Polícia
Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Homem é espancado a pauladas após culto e acorda em rua desconhecida do Noroeste
Suspeitos de matar 'Tuca' são presos em Três Lagoas
Polícia
Suspeitos de matar 'Tuca' são presos em Três Lagoas
Golpista foi preso por mandado de prisão
Polícia
Estelionatário que aplicou 30 golpes em dois meses é preso em Campo Grande
Fato aconteceu nas primeiras horas de sexta-feira
Polícia
Suspeito resiste a abordagem, entra em confronto com a PM e morre em Campo Grande
Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Quantidade de entorpecentes apreendidos pelos guardas
Polícia
Com apoio dos Correios, GCM apreende 38,5 quilos de drogas em encomendas na Capital

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste