Polícia

AGORA: Um dia após ato contra feminicídio, mulher é morta pelo ex-companheiro em Campo Grande

A filha dela também foi esfaqueada e o suspeito atentou contra a própria vida e foi socorrido em estado grave

08 dezembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 08/12/2025 às 10h27
Caso aconteceu no bairro Taveirópolis, em Campo GrandeCaso aconteceu no bairro Taveirópolis, em Campo Grande   (Vinicius Santos/JD1 Notícias)

Angela Nayhara Guimarães Gurgel, de 54 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Leonir Gugel, de 59 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 8, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Ele também feriu a filha da vítima com um canivete e na sequência, atentou contra a própria vida, sendo socorrido em estado grave para a Santa Casa.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, na residência de Angela, na rua Antônio Pinto da Silva.

A mulher não resistiu aos ferimentos mesmo com o suporte por parte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar está no local, isolando a área para o trabalho da Polícia Civil, por meio da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e da Polícia Científica.

O ambiente estava tenso em decorrência do fato e moradores também ficaram apreensivos enquanto os militares realizavam os trabalhos.

A reportagem segue no local apurando mais detalhes.

Ato contra feminicídio - Durante o domingo, dia 7, mulheres foram às ruas de todo país, incluindo Campo Grande, para manifestar pelo fim do feminicídio.

