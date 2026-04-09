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Após arrombar casa e furtar TV no Monte Castelo, homem é preso pela PM

O caso foi atendido pela Polícia Militar, que encontrou o suspeito já detido por populares quando chegou ao local

09 abril 2026 - 08h54Vinícius Santos
Polícia Militar atendeu o local da ocorrênciaPolícia Militar atendeu o local da ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Um homem de 26 anos foi preso no final da tarde de quarta-feira (8), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, após furtar uma residência. O caso foi atendido pela Polícia Militar, que encontrou o suspeito já detido por populares quando chegou ao local.

De acordo com informações da ocorrência, a guarnição fez contato com a vítima, que relatou ter chegado em sua residência, localizada na rua Lisboa, por volta das 17h40. Ao entrar no imóvel, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada.

A moradora constatou que uma televisão de 50 polegadas havia sido furtada. Além disso, uma air fryer foi encontrada jogada no quintal da casa. Ainda conforme o relato, a proprietária afirmou que o imóvel já havia sido alvo de furto há menos de um ano e chegou a indicar o nome de um suspeito à equipe policial.

Após perceber o crime, a vítima e suas filhas saíram à procura do suspeito e o localizaram sentado em um bar na Rua Jumas. Ao ser questionado sobre o desaparecimento da televisão, o homem inicialmente negou o furto, mas, no decorrer da conversa, acabou admitindo ter subtraído o aparelho.

Ele ainda informou que havia escondido a televisão em um matagal localizado em um terreno na avenida Tamandaré. Durante o trajeto até o local indicado, o suspeito tentou fugir, o que gerou uma confusão.

Com a ajuda de populares, o homem foi imobilizado até a chegada da equipe da Polícia Militar. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários na residência, e o caso deve seguir sob investigação.

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