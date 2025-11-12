Menu
Polícia

Após término, jovem esfaqueia ex-companheira por cinco vezes em Mundo Novo

Ele foi preso pela Polícia Civil após cumprimento de mandado de prisão

12 novembro 2025 - 11h38Luiz Vinicius
Delegacia de Mundo NovoDelegacia de Mundo Novo   (Sejusp)

Jovem, de 21 anos, que tentou matar a ex-companheira, de 18 anos, com pelo menos cinco golpes de faca, foi preso após cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Civil, nesta terça-feira, dia 11, em Mundo Novo.

A mulher foi atingida no braço, nas pernas e nas costas, mas mesmo ferida, conseguiu se desvencilhar do agressor e pedir socorro a vizinhos.

O crime em questão aconteceu na madrugada do dia 6 de novembro. A motivação, a princípio, seria a não aceitação do homem pelo término do relacionamento.

Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no hospital da cidade, mas obteve alta no dia seguinte.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime e representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A medida foi deferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mundo Novo e cumprida no fim da tarde desta terça-feira.

