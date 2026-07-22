A execução de Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, de 22 anos, em Campo Grande, está sendo investigada e uma das linhas de atuação está no envolvimento de um conhecido da vítima, no qual ocorreu uma discussão acalorada na terça-feira, dia 21.

Um dos pontos centrais da apuração envolve um veículo Chevrolet Tracker, pertencente a uma locadora e que estava no nome de Matheus, mas foi utilizado por Kauan Henrique. O veículo foi devolvido com uma avaria na parte traseira e foi encontrado estacionado na frente do imóvel onde aconteceu o crime na manhã desta quarta-feira, dia 22.

Conforme o boletim de ocorrência, durante vistoria no automóvel, os investigadores encontraram cartelas de embalagens e etiquetas de toucas balaclavas e luvas térmicas. A presença das etiquetas com preço indica que os acessórios foram adquiridos recentemente antes do atentado.

No interior do veículo também foi localizado um comprovante de estacionamento de um shopping da Capital. As imagens de câmeras de segurança do centro de compras devem ser requisitadas para identificar quem realizou as compras dos artigos.

Ainda segundo o registro policial, Kauan estaria envolvido na prática de agiotagem, portando armas de fogo para constranger seus devedores, constando, ainda, que estaria oferecendo à venda uma pistola calibre 9 milímetros, semelhante a usada no crime de execução.

Inclusive, a Polícia Científica localizaou 16 cápsulas deflagradas no local e foram recolhidas para análises periciais. O crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta que usavam máscaras. Eles chegaram enquanto a vítima estava na residência com um pedreiro e foi alvejado por diversas vezes, falecendo no local.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.