Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira

Foi identificado como Wangley Pereira Reis, de 30 anos, o homem assassinado na tarde desta quinta-feira, dia 9 de outubro, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O corpo dele foi encontrado nas margens do Córrego Anhanduí.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que o indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica, o que ajudou a identificá-lo. Ele também possuía duas tatuagens no peito com dizeres "Ana Rosa" e "Laura".

Ainda conforme o registro policial, Wangley foi atingido com tiros no ombro direito, na testa e na parte de trás da cabeça, esse último causando exposição de massa encefálica.

Durante o trabalho da Polícia Científica, foi localizado um projétil e um fragmento, ambos recolhidos e que serão periciados.

Até o momento, nenhum indivíduo foi preso e também não foi repassada nenhuma informação a respeito da possível motivação para o assassinato de Wangley, que era conhecido na região norte da cidade, por morar na Comunidade do Mandela.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

