Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira

Wangley Pereira Reis foi atingido no ombro, na testa e na parte de trás da cabeça, causando exposição de massa encefálica

10 outubro 2025 - 09h37Luiz Vinicius

Foi identificado como Wangley Pereira Reis, de 30 anos, o homem assassinado na tarde desta quinta-feira, dia 9 de outubro, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O corpo dele foi encontrado nas margens do Córrego Anhanduí.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que o indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica, o que ajudou a identificá-lo. Ele também possuía duas tatuagens no peito com dizeres "Ana Rosa" e "Laura".

Ainda conforme o registro policial, Wangley foi atingido com tiros no ombro direito, na testa e na parte de trás da cabeça, esse último causando exposição de massa encefálica.

Durante o trabalho da Polícia Científica, foi localizado um projétil e um fragmento, ambos recolhidos e que serão periciados.

Até o momento, nenhum indivíduo foi preso e também não foi repassada nenhuma informação a respeito da possível motivação para o assassinato de Wangley, que era conhecido na região norte da cidade, por morar na Comunidade do Mandela.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entorpecentes apreendidos na ação policial
Polícia
Pela 4ª vez, PM fecha a mesma boca de fumo na região norte de Campo Grande
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre após passar mal durante tratamento contra alcoolismo em Campo Grande
Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'
Polícia
Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'
JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada
Polícia
JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é acusada de furtar celular e leva facada da 'amiga' no Caiobá
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem leva garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em Terenos
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
Polícia
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
O material foi apreendido na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Carga com mais de R$ 22 milhões em eletrônicos é apreendida em MS

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado