Atirador que tentou matar dupla no Pedrossian morre após confronto com PM de folga

Allan Oliveira Dias, de 25 anos, morreu numa unidade hospitalar após um confronto com um policial militar de folga, na noite desta terça-feira (10), na região do Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele era um dos suspeitos de ter atirado contra dois jovens em uma praça do bairro, próximo a uma conveniência.

Ele atuou na companhia do irmão, que também ficou ferido na troca de tiros e foi socorrido, sendo inicialmente levado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, mas acabou preso e ficou sob custódia da Polícia Militar na Santa Casa.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os dois jovens estavam sentados em uma mureta na praça, quando o Allan e o irmão chegaram de moto. O atirador desceu e efetuou os disparos contra a dupla, que fugiu pela praça - um dos jovens foi ferido com pelo menos dois tiros.

A vítima atingida no atentado foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa. Ele apresentava ferimentos no antebraço direito e no abdômen direito, mas não corre risco de morte. Já o amigo que estava com ele não foi localizado e não se sabe se ele foi ferido.

Enquanto acontecia a tentativa de assassinato, um policial militar de folga passava pelo local e visualizou a cena. Ele se aproximou e se apresentou na cena como policial, sendo que Allan subiu na moto e apontou a arma para atirar contra o militar, contudo, o policial foi ainda mais rápido e efetuou pelo menos quatro disparos, não sabendo se chegou a atingir o suspeito.

Ainda conforme o registro, o atirador deixou a arma cair e foi recolhida pelo policial à paisana, sendo posteriormente entregue para a equipe da Força Tática, que atendeu a ocorrência.

Allan foi encontrado e levado para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Ele apresentava ferimentos no ombro, tórax e cotovelo, precisando ser transferido para a Santa Casa, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. O irmão dele apresentava um ferimento na mão e como dito, ficou sob custódia também no hospital.

Allan tinha várias passagens pela polícia, incluindo crimes como roubo, roubo majorado, extorsão e furto qualificado.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial, tentativa de homicídio e tentativa de homicídio contra autoridade.

