Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Bêbado, homem bate no ex-cunhado e faz ameaças durante briga no Noroeste: 'vou te matar'

A vítima ficou com ferimentos na boca por conta da confusão

04 abril 2026 - 09h31Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 37 anos foi detido na noite desta sexta-feira (3) após agredir e ameaçar o ex-cunhado durante uma confusão no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou a casa da vítima em visível estado de embriaguez, dizendo que levaria a irmã do rapaz até o local. No entanto, ele possui uma medida protetiva de urgência que o impede de se aproximar da ex-enteada, sobrinha da vítima.

Ao ser solicitado que deixasse o imóvel, o homem se recusou, dando início a uma discussão. Durante o desentendimento, a vítima tentou retirá-lo do quintal, momento em que foi empurrada e atingida com um soco na boca, sofrendo um corte no lábio. Para se defender, ele reagiu à agressão.

Ainda segundo o relato, o autor passou a ameaçar a vítima de morte, dizendo: “Eu vou te matar”. A briga foi interrompida por familiares que estavam no local.

Após o primeiro momento de conflito, um dos presentes afirmou ter visto o suspeito fazer um gesto como se fosse pegar uma arma de fogo, o que aumentou a tensão na residência.

Diante da situação e do descumprimento da medida protetiva, familiares acionaram a Polícia Militar. O autor retornou ao local pouco depois e foi abordado pelos policiais, sendo detido e encaminhado na viatura.

Conforme informado à vítima, o suspeito continuou fazendo ameaças durante todo o trajeto até a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Polícia
Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado