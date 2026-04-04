Bêbado, homem bate no ex-cunhado e faz ameaças durante briga no Noroeste: 'vou te matar'

Um homem de 37 anos foi detido na noite desta sexta-feira (3) após agredir e ameaçar o ex-cunhado durante uma confusão no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou a casa da vítima em visível estado de embriaguez, dizendo que levaria a irmã do rapaz até o local. No entanto, ele possui uma medida protetiva de urgência que o impede de se aproximar da ex-enteada, sobrinha da vítima.

Ao ser solicitado que deixasse o imóvel, o homem se recusou, dando início a uma discussão. Durante o desentendimento, a vítima tentou retirá-lo do quintal, momento em que foi empurrada e atingida com um soco na boca, sofrendo um corte no lábio. Para se defender, ele reagiu à agressão.

Ainda segundo o relato, o autor passou a ameaçar a vítima de morte, dizendo: “Eu vou te matar”. A briga foi interrompida por familiares que estavam no local.

Após o primeiro momento de conflito, um dos presentes afirmou ter visto o suspeito fazer um gesto como se fosse pegar uma arma de fogo, o que aumentou a tensão na residência.

Diante da situação e do descumprimento da medida protetiva, familiares acionaram a Polícia Militar. O autor retornou ao local pouco depois e foi abordado pelos policiais, sendo detido e encaminhado na viatura.

Conforme informado à vítima, o suspeito continuou fazendo ameaças durante todo o trajeto até a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também