Polícia

Briga em conveniência termina com homem ferido em Campo Grande

A vítima foi encontrada caída, com dores no abdômen, após espancamento

11 janeiro 2026 - 17h16Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 38 anos foi agredido na noite de sábado (10) no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande, e acabou socorrido após relatar fortes dores no abdômen. A vítima contou que estava em uma conveniência quando foi atacada por um homem conhecido como 'Neguinho' e outras pessoas, sofrendo vários golpes pelo corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído no chão, com sinais de embriaguez, apresentando escoriações, hematomas na região abdominal e arranhões nas costelas. Ele disse que foi espancado durante a confusão, mas não soube informar com que objeto apanhou. Por causa da dor intensa e da dificuldade para respirar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi levado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

