Briga em conveniência termina com homem ferido em Campo Grande

Um homem de 38 anos foi agredido na noite de sábado (10) no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande, e acabou socorrido após relatar fortes dores no abdômen. A vítima contou que estava em uma conveniência quando foi atacada por um homem conhecido como 'Neguinho' e outras pessoas, sofrendo vários golpes pelo corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído no chão, com sinais de embriaguez, apresentando escoriações, hematomas na região abdominal e arranhões nas costelas. Ele disse que foi espancado durante a confusão, mas não soube informar com que objeto apanhou. Por causa da dor intensa e da dificuldade para respirar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi levado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também