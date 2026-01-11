Briga por aposta em jogo termina com homem morto em Costa Rica

Uma briga em frente a um bar terminou com a morte de um homem de 36 anos na manhã deste sábado (10), em Costa Rica. A confusão aconteceu na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com o Cemitério Municipal, e teve como vítima Alessandro Machado da Silva.

De acordo com as informações apuradas, a discussão começou dentro do bar e teria sido motivada por apostas em um jogo. Em seguida, o desentendimento continuou do lado de fora. O autor foi até um carro, pegou uma faca e voltou ao local, onde golpeou a vítima.

Alessandro foi encontrado caído no meio da rua, com perfuração causada por arma branca e sangramento intenso. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem em estado gravíssimo para a Fundação Hospitalar do município.

Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

