Polícia

Briga por aposta em jogo termina com homem morto em Costa Rica

A confusão começou dentro do bar e acabou com a vítima esfaqueada na rua

11 janeiro 2026 - 16h48Sarah Chaves
Foto: MS Todo DiaFoto: MS Todo Dia  

Uma briga em frente a um bar terminou com a morte de um homem de 36 anos na manhã deste sábado (10), em Costa Rica. A confusão aconteceu na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com o Cemitério Municipal, e teve como vítima Alessandro Machado da Silva.

De acordo com as informações apuradas, a discussão começou dentro do bar e teria sido motivada por apostas em um jogo. Em seguida, o desentendimento continuou do lado de fora. O autor foi até um carro, pegou uma faca e voltou ao local, onde golpeou a vítima.

Alessandro foi encontrado caído no meio da rua, com perfuração causada por arma branca e sangramento intenso. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem em estado gravíssimo para a Fundação Hospitalar do município.

Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

