Carga ilegal de R$ 284 mil, com tirzepatida e celulares, é apreendida na MS-162

Uma carga de mercadorias de origem estrangeira avaliada em R$ 284 mil foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) durante fiscalização na MS-162, na manhã desta terça-feira (7), próximo a Maracaju - cidade distante 159 quilômetros da Capital.

A abordagem ocorreu no km 166 da rodovia, quando a equipe interceptou um veículo GM Celta ocupado por duas mulheres. Durante vistoria, os policiais localizaram diversos produtos escondidos no interior do carro, inclusive sob o tapete e o banco do passageiro.

Entre os itens apreendidos estavam 76 aparelhos celulares, 63 unidades de medicamentos, incluindo tirzepatida, retatrutida e similares, além de 22 perfumes, cinco antenas de internet, três roteadores, três equipamentos eletrônicos diversos e um volume de roupas.

Segundo relato das envolvidas, a carga seria levada até Campo Grande, onde elas receberiam pagamento pelo transporte. Diante da situação, a equipe acionou a Polícia Federal. As duas mulheres, o veículo e toda a mercadoria foram encaminhados para a delegacia da PF em Dourados, onde o caso será investigado.

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 269 mil, enquanto o veículo foi estimado em R$ 15 mil, totalizando um prejuízo de R$ 284 mil ao crime.

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