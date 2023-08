Carro é alvejado saindo da Casa do Albergado e um morre

A manhã de sábado (26), começou agitada para os policiais militares que tiveram que atender uma denúncia de homicídio e dois trotes ao mesmo tempo, sendo que o crime aconteceu na Av. Aero Clube, na Vila Sobrinho.

De acordo com o Tenente Max, da Polícia Militar, as equipes receberam denúncias de disparos no Jardim Panamá e no Santo Antônio, no entanto, eram trotes. “A gente acredita que os dois trotes foram para desviar o foco das guarnições do local verdadeiro do crime”.



As três vítimas saiam da Casa do Albergado de Campo Grande do Regime Aberto em um Fiat Pálio, quando foram atingidos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo andou aproximadamente mais 50 metros desde o local dos disparos.

Um dos ocupantes, identificado como Rogério Campos de Moraes, 46 anos morreu ainda no local, outros dois passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, um consciente e outro em estado grave. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.



Os três tinham passagens por roubo e tráfico de drogas. Ao todo, foram 32 estojos recolhidos no local, e levantamento aponta inicilamente para o uso de duas pistolas de calibre 9 milímetros no crime, o que ainda será constatado pela Perícia Científica.

