Carro é encontrado abandonado com R$ 60 mil em cigarros contrabandeados em Itaporã

Um Ford Ka foi encontrado com mais de R$ 60 mil em cigarros contrabandeados, na tarde desta terça-feira, dia 3, pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na MS-270, em Itaporã.
Durante o patrulhamento na rodovia, os policiais encontraram cerca de 750 pacotes de produtos de origem estrangeira.
Segundo o DOF, o veículo estava abandonado e durante as buscas na região, ninguém foi localizado.
O veículo e a mercadoria, avaliados em aproximadamente R$ 60 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.
A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Polícia
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Polícia
Carabina é encontrada em caminhão e dois homens são presos em Jardim
Polícia
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Polícia
Idosa de 62 anos se tranca em quarto para fugir do marido em Corumbá
Polícia
Motorista causa acidente, deixa grávida ferida e foge sem prestar socorro em Corumbá
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia
Polícia
Homem estupra a irmã de 15 anos enquanto ela dormia em aldeia de Juti
Polícia
Carvoaria clandestina é fechada e gerente e proprietário são presos em Campo Grande
Polícia