Polícia

Carro é encontrado abandonado com R$ 60 mil em cigarros contrabandeados em Itaporã

Veículo estava com cerca de 750 pacotes do produto de origem estrangeira

04 fevereiro 2026 - 17h55Luiz Vinicius
Cigarros foram apreendidos e levados para a Receita FederalCigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal   (Divulgação/DOF)

Um Ford Ka foi encontrado com mais de R$ 60 mil em cigarros contrabandeados, na tarde desta terça-feira, dia 3, pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na MS-270, em Itaporã.

Durante o patrulhamento na rodovia, os policiais encontraram cerca de 750 pacotes de produtos de origem estrangeira.

Segundo o DOF, o veículo estava abandonado e durante as buscas na região, ninguém foi localizado.

O veículo e a mercadoria, avaliados em aproximadamente R$ 60 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

