Casa de homem-bomba do STF pega fogo em SC

Uma propriedade pertencente ao chaveiro Francisco Wanderley Luiz, o homem que morreu após se explodir em frente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi atingida por um incêndio na manhã de domingo (17) em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Daiane Dias, ex-mulher de Francisco, foi resgatada do local gravemente ferida e levada ao Hospital Regional do Alto Vale. A Polícia Civil informou que irá investigar o incêndio, mas a principal hipótese é que Daiane provocou o incêndio e permaneceu dentro do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h57min e encontraram a casa de 50 metros quadrados parcialmente destruída. No local, Francisco vivia e oferecia serviços de chaveiro até poucos meses atrás, antes de se mudar para Brasília e dar início ao planejamento dos ataques contra o STF.

Segundo os bombeiros, Daiane foi resgatada por moradores com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo.

