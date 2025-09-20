Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã

Homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros durante a noite de sexta-feira (19), na Avenida Brasil, em Ponta Porã.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima seguia em uma bicicleta quando foi surpreendida por pistoleiros, que seguiam pela rua em duas caminhonetes.
O grupo então abriu fogo contra o homem, que foi alvejado várias vezes. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar a vítima já estava falecendo e nada pode ser feito.
O caso foi então acompanhado pelas equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica.
