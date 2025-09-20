Menu
Polícia

Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã

O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar a vítima já estava sem sinais vitais

20 setembro 2025 - 08h51Brenda Assis

Homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros durante a noite de sexta-feira (19), na Avenida Brasil, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima seguia em uma bicicleta quando foi surpreendida por pistoleiros, que seguiam pela rua em duas caminhonetes.

O grupo então abriu fogo contra o homem, que foi alvejado várias vezes. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar a vítima já estava falecendo e nada pode ser feito.

O caso foi então acompanhado pelas equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

