Com apoio dos Correios, GCM apreende 38,5 quilos de drogas em encomendas na Capital

A Guarda Civil Metropolitana, com apoio dos Correios, conseguiu apreender mais de 38,5 quilos de entorpecentes que estavam escondidos em diversas encomendas. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 29, em uma agência em Campo Grande.

A situação veio a tona após uma denúncia apontar que algumas correspondências que seriam despachadas, estavam com diversos itens irregulares.

Com o uso do raio-x, foi verificado a existência de substâncias análogas a diversos tipos de drogas, entre pasta base, haxixe e skunk.

As drogas, por exemplo, estavam escondidas em gabinetes de computadores, caixas de som, pacotes de erva de tereré e afins.

Os entorpecentes foram apreendidas e encaminhadas para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também