Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Com apoio dos Correios, GCM apreende 38,5 quilos de drogas em encomendas na Capital

Os entorpecentes estavam escondidas em gabinetes de computadores, caixas de som, pacotes de erva de tereré e afins

30 janeiro 2026 - 09h55Luiz Vinicius
Quantidade de entorpecentes apreendidos pelos guardasQuantidade de entorpecentes apreendidos pelos guardas   (Divulgação/GCM)

A Guarda Civil Metropolitana, com apoio dos Correios, conseguiu apreender mais de 38,5 quilos de entorpecentes que estavam escondidos em diversas encomendas. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 29, em uma agência em Campo Grande.

A situação veio a tona após uma denúncia apontar que algumas correspondências que seriam despachadas, estavam com diversos itens irregulares.

Com o uso do raio-x, foi verificado a existência de substâncias análogas a diversos tipos de drogas, entre pasta base, haxixe e skunk.

As drogas, por exemplo, estavam escondidas em gabinetes de computadores, caixas de som, pacotes de erva de tereré e afins.

Os entorpecentes foram apreendidas e encaminhadas para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Golpista foi preso por mandado de prisão
Polícia
Estelionatário que aplicou 30 golpes em dois meses é preso em Campo Grande
Fato aconteceu nas primeiras horas de sexta-feira
Polícia
Suspeito resiste a abordagem, entra em confronto com a PM e morre em Campo Grande
Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
Assassinado no Jardim Centro Oeste, homem foi atingido por 9 disparos
Autoridades estiveram presentes no local
Polícia
Polícia encontrou 15 cápsulas em atentado que deixou dois feridos no Aero Rancho
Uma das vítimas foi atingida por vários disparos
Polícia
AGORA: Dois homens são feridos a tiros em tentativa de homicídio no Aero Rancho
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Prisão aconteceu durante a quarta-feira
Polícia
Homem é preso por arremessar objeto em bebê, agredir enteada e esposa em Dourados
Bombeiros estão procurando jovem
Polícia
VÍDEO: Com cães farejadores, Bombeiros buscam jovem desaparecido no Nova Lima
Foto: FTN Brasil
Polícia
Carro de motorista de aplicativo é achado queimado em estrada

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste