Condenado a 9 anos de prisão por estupro, homem é preso no Tijuca, em Campo Grande

Homem, de 44 anos, foi preso durante a manhã desta terça-feira (27) após ser condenado pelo crime de estupro. Ele estava escondido em uma casa, localizada no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram no município de Costa Rica, e se desenrolou na capital sul-mato-grossense, onde o suspeito foi localizado e capturado pelos policiais civis. Contra ele havia uma sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, com pena fixada em 9 anos de reclusão.

Assim como as outras prisões realizadas no mês de maio, a do homem se insere no contexto da Operação Caminhos Seguros 2025, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa o combate à violência sexual infanto-juvenil, especialmente no ambiente digital e em regiões consideradas vulneráveis.

Agora ele permanecerá preso, a disposição da justiça, para cumprir sua pena.

