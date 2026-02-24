Condenado por estupro de vulnerável e violência doméstica é preso na fronteira de MS

Homem, de 56 anos, foi preso durante essa terça-feira, dia 24, em Antônio João, em razão do cumprimento de mandado de prisão decorrente de uma condenação por estupro de vulnerável.
Ele tem uma pena de 9 anos e 6 meses a serem cumpridos em regime fechado pelo crime cometido.
Segundo as informações, a prisão foi feita por uma equipe da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no âmbito da Operação Mulheres.
A condenação decorre de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, incluindo o crime de estupro.
Após diligências e levantamento de informações, as equipes policiais lograram êxito em localizar e capturar o condenado na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, procedendo ao cumprimento do mandado.Reportar Erro
