Polícia

Condenado por estupro em SP é preso em Três Lagoas

Ele estava tentando se esconder na cidade, mas foi achado após denúncias anônimas

30 janeiro 2026 - 19h11Brenda Assis
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas

Um homem de 59 anos, foragido da Justiça de São Paulo, foi preso na manhã desta sexta-feira (30) em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele tinha dois mandados de prisão em aberto por condenações pelos crimes de estupro e roubo.

A prisão foi realizada por investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG), da 2ª Delegacia de Polícia do município, após trabalho de levantamento de informações e diligências. O homem foi localizado morando no bairro Vila Piloto.

Conforme a polícia, o suspeito era procurado pelo Juízo das Execuções Criminais da Capital paulista. Ele foi abordado e preso sem oferecer resistência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à sede da 2ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, onde os mandados foram cumpridos. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça.

