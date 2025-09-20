Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá

As autoridades investigam as circunstâncias que motivaram a briga

20 setembro 2025 - 17h29Sarah Chaves
Foto: FTNFoto: FTN  

Na noite desta sexta-feira (19), dois homens de nacionalidade venezuelana, identificados como José Rafael Rodriguez, de 55 anos, e José Gregório Sanchez Contreras, de 44 anos, foram encontrados mortos em uma residência em Cuiabá, após uma briga que terminou de forma trágica.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois trabalhavam na mesma empresa e teriam iniciado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante o confronto, ambos utilizaram facas e sofreram golpes fatais.

A guarnição do 24º Batalhão foi acionada por colegas das vítimas e, ao chegar ao local, encontrou os dois já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou os óbitos.

A Polícia Técnica (Politec) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a perícia na cena do crime. O caso foi registrado na Delegacia Especializada da Mulher, conforme procedimento padrão.

As autoridades investigam as circunstâncias que motivaram a briga, enquanto familiares e colegas de trabalho das vítimas aguardam esclarecimentos sobre o episódio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O carro da vítima ficou com várias marcas de tiro
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante
Marcos Antônio
Polícia
JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante
O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta
Polícia
Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Polícia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro