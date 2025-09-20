Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá

Na noite desta sexta-feira (19), dois homens de nacionalidade venezuelana, identificados como José Rafael Rodriguez, de 55 anos, e José Gregório Sanchez Contreras, de 44 anos, foram encontrados mortos em uma residência em Cuiabá, após uma briga que terminou de forma trágica.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois trabalhavam na mesma empresa e teriam iniciado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante o confronto, ambos utilizaram facas e sofreram golpes fatais.

A guarnição do 24º Batalhão foi acionada por colegas das vítimas e, ao chegar ao local, encontrou os dois já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou os óbitos.

A Polícia Técnica (Politec) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a perícia na cena do crime. O caso foi registrado na Delegacia Especializada da Mulher, conforme procedimento padrão.

As autoridades investigam as circunstâncias que motivaram a briga, enquanto familiares e colegas de trabalho das vítimas aguardam esclarecimentos sobre o episódio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também