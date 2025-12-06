Confusão em bar termina com jovem espancado com pauladas na cabeça na Vila Popular

Jovem, de 21 anos, precisou ser socorrido durante o sábado, dia 6, após ser espancado com pauladas na cabeça durante uma confusão em um bar, na Vila Popular, em Campo Grande.

Ele apresentava um ferimento profundo na região frontal do crânio e foi encaminhado para a Santa Casa por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar conversou com a vítima, que por sua vez, detalhou que estava no estabelecimento e em determinado momento ocorreu um desentendimento com outras pessoas.

De repente, o jovem passou a ser espancado e recebeu as pauladas na cabeça. Ele afirmou que não conhece os suspeitos.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também