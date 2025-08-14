Menu
Polícia

Contra-ataque: Grupo que repassava armas e drogas para MG é alvo da PF na Capital

Criminosos adotavam um complexo esquema com a utilização de mercadorias agrícolas para driblar fiscalização

14 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Armas apreendidas na operaçãoArmas apreendidas na operação   (Divulgação/PF)

Policiais federais, acompanhados de agentes da Receita Federal, saíram as ruas de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (14), para dar início a operação 'Contra-Ataque III', que desarticula um grupo especializado no envio de armas e drogas para outros estados, principalmente Minas Gerais.

Com a deflagração da operação, os agentes estão cumprindo 4 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos empresariais, incluindo um haras, além do sequestro de contas bancárias e bens imóveis vinculados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o esquema criminoso.

Conforme a informação da Polícia Federal, a operação é fruto de uma investigação realizada pelo FICCO-MG (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que identificou uma organização criminosa atuante na comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro.

No entanto, a investigação apontou que os fornecedores estariam em Campo Grande, dessa forma, houve compartilhamento de provas, o que originou a ação da Polícia Federal para apurar mais detalhes sobre a associação criminosa.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar um complexo esquema elaborado para consecução da traficância, com a utilização de mercadorias agrícolas para ocultar as drogas e empresas, que apresentaram vínculos com os investigados, para o recebimento dos valores atinentes às negociações.

Essas empresas não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras, adotando atividades econômicas como comercialização de veículos e oficinas mecânicas para blindar a origem dos recursos.

