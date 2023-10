Corpo de homem é encontrado em meio a mata na Moreninhas

Polícia Homem é atropelado e atingido com golpes de facão durante tentativa de assassinato

Pessoas que passavam pelo local encontraram a moto e depois ao verificar o espaço, visualizaram o corpo do homem. Eles acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito.

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, uma motocicleta também foi encontrada ao lado da mata, que seria supostamente da vítima, mas que ainda será periciada.