Criança de 4 anos é resgatada com machucados e suspeita de abuso em Rio Verde

Criança, de 4 anos, foi resgatada de um episódio de maus-tratos na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande, durante o final da tarde desta quinta-feira, dia 5. Ela apresentava diversos hematomas, principalmente na cabeça.

A denúncia partiu de populares e chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que com apoio da Polícia Militar, encontrou a vítima na residência e constatando as lesões.

Segundo o site Rio Verde News, a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde a equipe médica identificou lesões antigas e recentes, além de fortes indícios compatíveis com possível violência sexual, o que agravou ainda mais o quadro clínico da vítima.

A vítima foi encaminhada para acolhimento institucional, no qual terá monitoramento do Conselho Tutelar. Uma mulher, de 51 anos, que não seria mãe da criança, foi encaminhada para a delegacia.

A Polícia Civil segue apurando o caso e investigando possíveis novos crimes.

