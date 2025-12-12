Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal

Uma menina de 6 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã de ontem (11) após engolir uma pilha do tipo “bateria moeda”, usada em pequenos aparelhos eletrônicos. A ocorrência foi registrada na região rural do Porto da Manga, a cerca de 75 quilômetros da área urbana de Corumbá.

A mãe da criança contou aos militares que a pequena ingeriu o objeto, semelhante ao tamanho de uma moeda de 10 centavos, o que motivou o chamado de emergência. A equipe da Viatura de Resgate se deslocou até o local e encontrou a menina consciente, orientada, andando normalmente e com as vias aéreas já desobstruídas.

Os bombeiros realizaram os atendimentos iniciais e, após avaliação e estabilização, encaminharam a criança para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. Ela segue sob cuidados médicos para a realização de exames e acompanhamento especializado, já que pilhas desse tipo podem causar sérios danos ao trato digestivo e às vias respiratórias.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da supervisão constante de crianças, principalmente em ambientes onde pequenos objetos estão ao alcance delas. A corporação orienta que, em situações semelhantes, o socorro seja acionado imediatamente pelo número 193.

