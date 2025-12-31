Menu
Polícia

Denúncia leva PM a resgatar cachorro abandonado há semanas em casa do Silvia Regina

Animal tinha físico debilitado, magreza acentuada e ferimento aparente

31 dezembro 2025 - 18h38Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Denúncia de um vizinho levou a Polícia Militar resgatar um cachorro em situação de abandono e maus-tratos, durante a manhã desta quarta-feira, dia 31, no bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

O animal apresentava estado físico debilitado, magreza acentuada e ferimento aparente, circunstâncias compatíveis com maus-tratos.

Segundo o boletim de ocorrência, o denunciante explicou aos militares que o animal estava na residência, de forma solitária e sem cuidados, há 15 ou 20 dias.

No local, os policiais visualizaram que o cachorro vivia em meio a fezes e urina.

A equipe do CCZ (Centro de Controle de Zooneses) foi acionada para resgatar o animal e encaminhá-lo para a sede do órgão. A tutora em questão não foi localizada.

O caso foi registrado como maus-tratos na delegacia.

