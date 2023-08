Desaparecido há dois dias ao ir pescar, morador de Anastácio é encontrado morto

Desaparecido desde o dia 24 de agosto, Douglas Aparecido de Almeida, 26 anos, morador de Anastácio, foi encontrado morto na manhã deste sábado (26), por moradores da região, do Passo da Lontra.

De acordo com o Princesinha News, Douglas é morador de Anastácio e desapareceu enquanto pescava na região do Passo do Lontra, localizado á margem do Rio Miranda, a 185 quilômetros de Aquidauana.



A última vez que Douglas foi visto foi às 23h de quinta-feira. A esposa, Aline informou que ao procurarem, só foi encontrado o material de pesca do homem, próximo a cadeira onde ele possivelmente estava sentado.

Ela notificou a delegacia sobre o desaparecimento e uma equipe de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá realizou durante a sexta-feira (25), buscas por Douglas.

Mas o corpo foi localizado por volta das 8h deste sábado, conforme relatado pela esposa da vítima ao jornal local, os populares encontraram Douglas para baixo de onde ele estava pescando.

