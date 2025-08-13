Menu
Polícia

Duas pessoas morrem após comerem sanduíche de salsicha com nabo

As autoridades italianas estão investigando um possível surto de botulismo

13 agosto 2025 - 19h24Brenda Assis
As vítimas fatais Tamara e Luigi As vítimas fatais Tamara e Luigi   (Foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram e outras 14 foram hospitalizadas após comer sanduíches de salsicha com nabo em Diamente, na Itália, na terça-feira (12). Exames de autópsia serão realizados nesta semana.

As autoridades italianas estão investigando um possível surto de botulismo — doença neuroparalítica causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum.

As vítimas, o artista Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D'Acunto, de 45 anos, passaram mal entre 24 e 48 horas após comerem os sanduíches. Outras 14 pessoas, incluindo dois adolescentes, tiveram intoxicação alimentar e tiveram que ser levadas ao hospital.

Todos foram ao food truck e compraram panini recheados com salsichas grelhadas e cime di rapa (ou folhas de nabo).

Nove pessoas estão sendo investigadas, incluindo o dono de um food truck e três funcionários da empresa que supostamente fez os sanduíches.

Segundo o jornal The Telegraph, cinco médicos que trataram as vítimas em dois hospitais diferentes perto da cidade de Cosenza também estão sob investigação. Eles são suspeitos de não terem feito diagnósticos com a rapidez necessária.

Todos os pães industrializados usados nos sanduíches foram recolhidos. O food truck também foi apreendido e os produtos comercializados estão sendo analisados.

