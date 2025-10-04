Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dupla é presa em festa no Jardim Campo Alto com carros roubados

A ação ocorreu em operação integrada de combate ao crime organizado

04 outubro 2025 - 08h50Da redação    atualizado em 04/10/2025 às 09h04
IlustrativaIlustrativa   (OLX)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), prendeu dois homens ligados ao crime organizado em flagrante por posse de veículos roubados na noite de ontem (3), em uma festa realizada no Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

A ação ocorreu na casa de eventos localizada na Rua Reverendo Martin Luther King, e faz parte da Operação Protetor, do Ministério da Justiça, que visa combater atividades criminosas por meio de inteligência e fiscalização integrada.

Durante a operação, os policiais identificaram um veículo Jeep Compass preto com placas clonadas, roubado na cidade de Divinópolis (MG), estacionado no local do evento. O proprietário da festa autorizou a entrada da equipe, que encontrou os dois suspeitos, identificados como Jhonny Santana Souza, 39 anos e Vagner Ferreira Sales de 36 anos, ambos com antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas. Além do Jeep, foi apreendido um Ford Ka branco com adulteração no número do motor.

Os homens alegaram que os carros pertencem a terceiros e foram apenas emprestados para comparecer à festa, onde consumiam bebidas alcoólicas.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), junto com os veículos apreendidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Cachorro ataca outro pet pela grade do portão e morador fica ferido no Cristo Redentor
Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Militar do Exército tir4 a própria v1da após disparo acidental contra colega na MS-379
Foto: Rádio Caçula
Polícia
Moradores denunciam envenenamento de gatos em condomínio de Três Lagoas
Homem é preso por ameaçar a esposa em Corumbá
Polícia
Homem é preso por ameaçar a esposa em Corumbá
Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
Polícia
Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
O acidente aconteceu ontem
Polícia
Criança de 5 anos é atropelada por moto em Naviraí
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Polícia
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Polícia
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Grupo que movimentou quase R$ 300 milhões em contrabando é alvo de operação em MS
Polícia
Grupo que movimentou quase R$ 300 milhões em contrabando é alvo de operação em MS

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital