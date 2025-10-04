Dupla é presa em festa no Jardim Campo Alto com carros roubados

Da redação atualizado em 04/10/2025 às 09h04

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), prendeu dois homens ligados ao crime organizado em flagrante por posse de veículos roubados na noite de ontem (3), em uma festa realizada no Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

A ação ocorreu na casa de eventos localizada na Rua Reverendo Martin Luther King, e faz parte da Operação Protetor, do Ministério da Justiça, que visa combater atividades criminosas por meio de inteligência e fiscalização integrada.

Durante a operação, os policiais identificaram um veículo Jeep Compass preto com placas clonadas, roubado na cidade de Divinópolis (MG), estacionado no local do evento. O proprietário da festa autorizou a entrada da equipe, que encontrou os dois suspeitos, identificados como Jhonny Santana Souza, 39 anos e Vagner Ferreira Sales de 36 anos, ambos com antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas. Além do Jeep, foi apreendido um Ford Ka branco com adulteração no número do motor.

Os homens alegaram que os carros pertencem a terceiros e foram apenas emprestados para comparecer à festa, onde consumiam bebidas alcoólicas.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), junto com os veículos apreendidos.

