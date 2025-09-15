Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS

O prefeito de Rio Brilhante abriu uma sindicância para apurar os fatos

15 setembro 2025 - 18h41Brenda Assis
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MSMais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS   (Pixabay)

Uma criança, de apenas 4 anos, teria sido estuprada dentro de uma escola localizada no município de Rio Brilhante na última terça-feira (9). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. 

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a ocorrência foi registrada na delegacia após a criança passar por escuta especializada, realizada pelo NUIAM (Núcleo de Atendimento à Mulher)

Além das autoridades, o caso é acompanhando pelo Conselho Tutelar da cidade. "Estamos apurando lesões nas partes íntimas da criança e vamos aguardar o resultado desses exames para obter mais detalhes sobre o caso. Não posso afirmar por enquanto, assim que tiver o resultado dos exames, isso ficará esclarecido”, disse o delegado do caso, Ghoeth Júnior.

O prefeito da cidade, Lucas Foroni (PP), abriu uma sindicância para apurar o caso. Além da suspeita de estupro, uma falha no atendimento a mãe da menor está sendo investigada.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Caminhão furtado
Polícia
Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Todo material apreendido com o homem
Polícia
Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025