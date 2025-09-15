Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS

Uma criança, de apenas 4 anos, teria sido estuprada dentro de uma escola localizada no município de Rio Brilhante na última terça-feira (9). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a ocorrência foi registrada na delegacia após a criança passar por escuta especializada, realizada pelo NUIAM (Núcleo de Atendimento à Mulher)

Além das autoridades, o caso é acompanhando pelo Conselho Tutelar da cidade. "Estamos apurando lesões nas partes íntimas da criança e vamos aguardar o resultado desses exames para obter mais detalhes sobre o caso. Não posso afirmar por enquanto, assim que tiver o resultado dos exames, isso ficará esclarecido”, disse o delegado do caso, Ghoeth Júnior.

O prefeito da cidade, Lucas Foroni (PP), abriu uma sindicância para apurar o caso. Além da suspeita de estupro, uma falha no atendimento a mãe da menor está sendo investigada.

