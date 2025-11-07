Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é interditada pela polícia em Terenos

Operação envolvendo a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) interditaram uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas, na Estrada Colônia Nova, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

A fábrica estaria interditada para produção desde o mês de março de 2023, sendo vedado qualquer tipo de produção de bebidas no local, no entanto, funcionava mesmo sem autorização.

Quando os fiscais do Mapa e policiais da Decon chegaram no local, encontraram o proprietário e pelo menos quatro funcionários atuando. Eles estavam lavando garrafas de vidro e colocando novos rótulos de marcas de bebidas.

Foram encontrados vários vestígios de que no local estaria produzindo e envazando bebidas, pois havia muitos rolos de rotulagem de produtos, além de garrafas de vidros lavadas e rotuladas, garrafas recicladas sendo lavadas apenas com detergente e estocadas sem as mínimas condições de higiene.

Além de não possuir autorização para fabricação de bebidas, não havia nenhum técnico responsável e também não foi comprovada a origem do álcool utilizado para fabricação das bebidas.

Na ocasião, foram aprendidas apenas oito garrafas de bebidas prontas para o consumo em cima da esteira do “forno” - máquina para embalar o fardo com seis unidades cada -, já que a produção anterior já havia sido encaminhada à venda.

