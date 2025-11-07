Menu
Menu Busca sexta, 07 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é interditada pela polícia em Terenos

Espaço não poderia estar funcionando desde março de 2023

07 novembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Local com várias bebidasLocal com várias bebidas   (Divulgação/PCMS)

Operação envolvendo a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) interditaram uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas, na Estrada Colônia Nova, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

A fábrica estaria interditada para produção desde o mês de março de 2023, sendo vedado qualquer tipo de produção de bebidas no local, no entanto, funcionava mesmo sem autorização.

Quando os fiscais do Mapa e policiais da Decon chegaram no local, encontraram o proprietário e pelo menos quatro funcionários atuando. Eles estavam lavando garrafas de vidro e colocando novos rótulos de marcas de bebidas.

Foram encontrados vários vestígios de que no local estaria produzindo e envazando bebidas, pois havia muitos rolos de rotulagem de produtos, além de garrafas de vidros lavadas e rotuladas, garrafas recicladas sendo lavadas apenas com detergente e estocadas sem as mínimas condições de higiene.

Além de não possuir autorização para fabricação de bebidas, não havia nenhum técnico responsável e também não foi comprovada a origem do álcool utilizado para fabricação das bebidas.

Na ocasião, foram aprendidas apenas oito garrafas de bebidas prontas para o consumo em cima da esteira do “forno” - máquina para embalar o fardo com seis unidades cada -, já que a produção anterior já havia sido encaminhada à venda.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vanderson estava afastado
Polícia
Policial penal afastado das funções morre em Campo Grande
Quantias em dinheiro foram apreendidas na operação
Polícia
Esquema de tráfico de drogas em MS e 8 estados era comandado de dentro de presídio
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Queimaduras na criança estavam por várias partes do corpo
Polícia
Criança é internada com queimaduras e mãe é investigada por maus-tratos em Coxim
Moto e entorpecentes apreendidos -
Polícia
Força Tática fecha 'boca do Pardal' na região norte e prende dois em flagrante
Morre policial militar que foi atropelado por caminhão há 11 anos em Campo Grande
Polícia
Morre policial militar que foi atropelado por caminhão há 11 anos em Campo Grande
Idoso tenta matar dois funcionários de farmácia com golpes de faca em Campo Grande
Polícia
Idoso tenta matar dois funcionários de farmácia com golpes de faca em Campo Grande
Drogas foram apreendidas
Polícia
Ação policial impede transporte de 100 kg de droga de Corumbá para Minas Gerais
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Bandidos invadem empresa e furtam cobre com R$ 100 mil dentro em Dourados
Ilustrativa
Polícia
Morador de condomínio é ameaçado por vizinha após dano em carro durante tempestade na Capital

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Depac Centro
Polícia
Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas